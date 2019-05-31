В Николаеве 5 июня проверят систему оповещения и включат сирены

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В среду, 5 июня, в Николаеве проверят систему централизованного оповещения и будут работать сирены.

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

«В соответствии с графиком, утвержденным первым заместителем городского головы, 6 марта с 14 до 15 часов будет осуществлена техническая проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в Николаеве с практическим запуском электросирен», - говорится в сообщении.

Напомним, что подобную проверку проводили 6 марта.

Julia Davudenko

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русскийобщество