Астрономы заявили, что нашли «запрещенную» экзопланету

Международная группа астрономов впервые обнаружила экзопланету в так называемой Нептуновской пустыне.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Phys.org».

Эта местность получила такое название из-за того, что в ней, как ранее полагалось, не может быть планет размером с Нептун. Из-за сильного излучения звезд газообразные атмосферы планет уничтожаются, и от них остается только ядро.

Но, согласно новому исследованию, основанному на наблюдениях Паранальской обсерватории в пустыне Атакама в Чили, астрономы обнаружили в Нептуновской пустыне планету, которая весит в 20 раз больше Земли, и ее радиус всего на 20% меньше, чем радиус Нептуна.

Планета, как и ее звезда, получила индекс NGTS (в честь метода исследования), а для более понятного обозначения ее решили называть «невозможной» или «запрещенной» планетой. Этот необычный космический объект делает один оборот вокруг своей звезды за 1,3 земных дня, а температура на его поверхности составляет около 1000 градусов Цельсия.

Авторы исследования предполагают, что «невозможная» планета на самом деле может быть блуждающей, и она переместилась в Нептуновскую пустыню в течение последнего миллиона лет. Возможно также, что изначально NGTS-4b была еще больше, и ее атмосфера сейчас продолжает испаряться под действием звездного излучения.

Доктор Ричард Уэст с факультета физики Уорикского университета, который руководил исследованием, говорит, что ученые смогли обнаружить планету благодаря телескопу NGTS, который впервые засек такой тусклый объект.

Напомним, ранее ученые заявили, что уже в ближайшие 10 лет могут обнаружить девятую планету Солнечной системы.