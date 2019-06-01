Армия США ускорила разработку лазерного и микроволнового оружия

Армия США приняла план финансирования приоритетных военных проектов, в число которых была включена разработка энергетического оружия.

Об этом заявил заместитель министра Армии США Райан Маккарти, сообщает «N+1».

По его словам, за счет увеличения финансирования проектов военные планируют ускорить их разработку. В первую очередь, военных интересуют разработки лазерного и микроволнового оружия. Американские военные считают, что использование энергетического оружия будет обходиться относительно дешевле традиционного. При этом новое оружие позволит вести огонь по целям до тех пор, пока будет работать источник энергии.

В общей сложности финансирование приоритетных проектов планируется увеличить на 10 миллиардов долларов. Эти средства будут выделены в 2021-2024 годах. К числу приоритетных проектов энергетического оружия Армия США отнесла боевой лазер мощностью 50 киловатт на базе бронемашины Stryker и боевой лазер мощностью 100 киловатт на шасси грузового автомобиля.

Какие именно микроволновые разработки были включены в программу, не уточняется. Возможно, речь идет о создании наземных версий импульсных электромагнитных излучателей на основе излучателя крылатой ракеты CHAMP. Такой боеприпас в мае 2019 года приняли на вооружение ВВС США.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовы предоставить Украине летальное оружие.