NASA сделало «рентгеновский снимок» Вселенной – на это ушло почти два года

NASA опубликовало красочный снимок, показывающий все видимые космические источники рентгеновского излучения на части звездного неба.

Об этом сообщает «Naked Science».

Снимок, на который у космического агентства ушло два года, сделан с помощью инструмента «Найсер», находящегося на борту Международной космической станции.

После того как на МКС наступает ночь (когда станция заходит в тень Земли), прибор примерно каждые полтора часа вылавливает высокоэнергетические фотоны с восьми точек ночного неба. Каждая изогнутая линия на фото- это путь, по которому перемещается внимание инструмента от одного источника излучения к другому.

Небольшие пятна и линии - энергетические частицы, которые так или иначе попадают в сенсоры. Более крупные «искры» сильно отличаются по яркости, которая зависит как от количества времени, которое «Найсер» фокусируется на источниках излучения, так и от интенсивности сигнала от этих точек.

Многие из них, по словам ученых, могут быть нейтронными звездами. Эти объекты не излучают видимого света, поэтому напрямую увидеть их в обычный телескоп не получится. И ученые до сих пор не знают их радиуса. Но миссия «Найсера» может помочь решить этот вопрос и вычислить размер этих объектов с точностью до пяти процентов.



Напомним, что космическое агентство NASA отправит на Марс напечатанные на микрочипе имена желающих.