В Николаеве ищут новую семью для маленького мальчика

В Николаеве служба по делам детей администрации Заводского района ищет семью для ребенка, который остался без родительской опеки.

Об этом сообщили в администрации Заводского района.

Егору 3,5 года, он – мальчик с особыми потребностями. Спокойный, доброжелательный, ждет встречу с любящими приемными родителями, опекунами, усыновителями.

Для информации о ребенке просят обращаться по адресу: улица Пограничная, 9, телефон (0512) 362282.

Напомним, что ранее в Николаеве служба по делам детей искала семью для 12-летней девочки.