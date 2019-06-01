В Киеве на новом пешеходном мосту снова треснуло стекло – горожане несмотря на ограждение, продолжили гулять по нему

В пятницу, 31 мая, в Киеве треснуло еще одно стекло на недавно открытом пешеходно-велосипедном мосту. Хоть смотровую площадку и огранило на время специальным забором, горожане продолжают по нему гулять.

Об этом сообщает «Информатор».

Одна из секций стеклянного пола повредилась около 22:40. Обзорную площадку, на время ремонта стеклянного пола, оградили специальным забором. Однако прогуливающимся жителям Киева не составило труда отодвинуть одну из секций ограждения, чтобы беспрепятственно попасть на закрытую часть моста.

Люди совсем не стеснялись ходить по покрытому трещинами стеклу и делать фото. Сама же разбитая секция из-за сильных повреждений напрочь потеряла прозрачность.

Как известно, мост открыли 25 мая с участием мэра Киева Виталия Кличко. Длина мостового перехода - почти 212 метров, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта. Вес металлоконструкций составляет 460 тонн. Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 миллионов гривен.

Однако, на второй день после открытия треснуло стекло на новом пешеходном мосту – на нем активно прыгала группа людей. Позже, во время замены побитой стеклянной части треснуло еще одно стекло.