Николаевец искал металлолом, а наткнулся на 12 минометных мин – пиротехники их уничтожили

В пятницу, 31 мая, в Николаеве пиротехники, путем контролируемого подрыва, уничтожили 13 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Местный житель обнаружил боеприпасы на открытой территории на улице 1-я Ялтинская, во время поиска металлолома. Специалисты ГСЧС квалифицировали взрывоопасные предметы, как 12 минометных мин.

Также при проведении земляных работ на улице Маячная в Николаеве обнаружен один атрснаряд 76 мм, который также уничтожила группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления.

Напомним, что 10 мая, в Баштанском районе спасатели уничтожили артиллерийский снаряд времен прошлых войн.