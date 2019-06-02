В сети появилось видео солнечного затмения, которое сняли еще в 1900 году

В институте кино и Королевском астрономическом обществе Британии оцифровали и выложили в открытый доступ первое видео в истории, на котором было запечатлено полное солнечное затмение 28 мая 1900 года.

Об этом сообщили на сайте Королевского астрономического общества.

Видеосъемку сделал британский иллюзионист Невил Маскелайн вместе с астрономом из США Джоном Бэконом 28 мая 1900 года во время экспедиции Британской астрономической ассоциации в Северную Каролину. Эта была уже вторая попытка Невила снять солнечное затмение. В первый раз ему это удалось еще в 1898 году в Индии, однако пленки были украдены.

Видео, которое длится больше минуты, было отсканировано специалистами из Национального архива Британского института кино, после чего все изображения были сведены в видео с разрешением 4К, которое опубликовано в открытом доступе.

Напомним, что в сети опубликовали фото солнечного затмения, которое произошло в субботу, 11 августа 2018 года.