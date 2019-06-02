Американца приговорили к двум годам тюрьмы за женитьбу на своей дочери

Житель штата Небраска Трэвис Филдгроува сядет на два года в тюрьму за женитьбу на собственной дочери.

Об этом сообщает издание «Omaha World-Herald», передает издание «Корреспондент.Net».

Отмечается, что осенью 2018 года в полицию поступило сообщение о половой связи между Филдгроувом и 21-летней Самантой Кершнер. В суде девушка сообщила, что около трех лет назад она попросила мать познакомить ее с биологическим отцом и та свела ее с Филдгроувом.

Несколько лет спустя у них завязались «романтические отношения» – оба фигуранта признали это в суде – а в октябре прошлого года они заключили официальный брак.

Тест на ДНК доказал, что Филдгроув – отец Кершнер. Сам мужчина заявил, что не считал ее дочерью, поскольку его имя отсутствовало в свидетельстве о рождении девушки.

Напомним, как король Таиланда женился на заместителе начальника своей охраны. Она получила титул королевы.