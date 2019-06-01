Игорь Дятлов пригласил студентов-победителей энергоэффективного конкурса изучить литовский опыт и вместе внедрять его в Николаеве

Выставка «PRO эффективность 3:0», которая стартовала в Николаеве на площади Соборной в субботу, 1 июня, собрала сотни николаевцев. Здесь же состоялось награждение победителей конкурса среди студентов технических специальностей на самое удачное решение по энергомодернизации жилого дома.

Об этом сообщается на сайте Игоря Дятлова.

Студенты трех вузов – Николаевского университета кораблестроения им. Адмирала Макарова, Николаевского национального аграрного университета и Николаевского строительного колледжа представили свои работы – свои инженерные решения, которые улучшат условия проживания жильцов хрущевки, построенной в 1975 году.

Автор программы «Теплый Дом» Игорь Дятлов, награждая победителей конкурса – студентов строительного колледжа, предложил им не останавливаться только на проектировании решения.

- Если вам действительно эта тема интересна, если вы хотите развивать в Николаеве вместе с нами энергоэффективность, то я вас приглашаю. Наша организация «Теплый Дом» организует поездку в Литву, где можно на практике посмотреть, как выглядят энергоэффективные дома, переделанные со старых хрущевок», - сказал Игорь Дятлов.

Он выразил надежду, что студентам-победителем будет интересно не только работать над проектом, но и вместе с энергоэффективной командой «Теплого Дома» внедрять свои идеи в Николаеве.