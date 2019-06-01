Известные николаевцы показали снимки из своего детства на уникальной фотовыставке

В субботу, 1 июня в Николаеве во всем мире отмечают Международный день защиты детей. По случаю праздника в николаевском детском городке «Сказка», как и в прошлом году, открылась уникальная фотовыставка «Впадаем в детство!», которая была организована по инициативе директора Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслава Симченко.

Об этом пишет NikLife.

На ней представлено около 160 фотографий известных николаевцев в их детстве и отрочестве. Успешные и популярные на сегодняшний день политики, журналисты, бизнесмены, спортсмены, ученые и культурные деятели показали, какими некогда были детьми. Некоторые герои выставки и сами наведались в «Сказку», дабы посмотреть, как реагируют на них, «маленьких», горожане, а также провести параллель между внешним видом своих знакомых много лет назад и сейчас.

По словам Вячеслава Симченко, выставка получилась вдвое масштабнее, нежели прошлогодняя.

— Я организовываю это мероприятие для хорошего настроения. Пока в каждом из нас живет ребенок, пока мы об этом помним, мы живем, развиваемся, мы что-то познаем. Когда мы забываем в себе ребенка, можно считать, что жизнь закончилась. Я помню себя в детстве толстеньким. Как и все мальчики, мне нравилось гонять на улице, спорт. Мечты были разные. Как у многих детей, была мечта продавать мороженое. Потом были мечты посерьезнее: стать ученым. О железной дороге, кстати, даже близко не мечтал. Но так звезды сложились, – рассказал Симченко в комментарии NikLife.

Только для взрослых посетителей мероприятия действовали батут, зона аквагрима. Каждый желающий мог также сфотографироваться в волшебной шляпе из воздушных шариков.

Уже по традиции разместилась в экспозиции и шутливая фото-загадка с вопросом «Кто этот мальчик?». И если ранее Юрия Любарова угадали быстро, то журналистку Анастасию Прокофьеву узнали далеко не с первой попытки. Выставка открыта только один день, 1 июня.