В «УЗ» заявили, что работа Николаевского морпорта заблокирована из-за АМПУ - там говорят, что это неправда

В региональном филиале «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» заявили, что николаевский филиал Администрации морских портов Украины блокирует их работу на территории порта.

Об этом идёт речь в заявлении филиала.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в субботу, 1 июня, на подъездных путях к территории Николаевского морского торгового порта образовался транспортный коллапс. Стивидорная компания заявила, что «Укрзалізниця» блокирует работу Николаевского морпорта.

В заявлении указывается, что причиной недопуска работников руководство филиала называет исчезновение согласованных таможенных списков работников железной дороги на территории пункта.

«Региональный филиал «Одесская железная дорога» сообщает, что списки и обращения для урегулирования ситуации и недопущения срыва обслуживания стивидорных компаний были переданы в порт, однако работники службы безопасности ГП МФ «АМПУ» без объяснений отказались от принятия указанных документов. «Укрзалізниця», со своей стороны, максимально способствует налаживанию эффективной работы между всеми стейкхолдерами», - говорится в сообщении.

По их словам, 31 мая 2019 у предприятия ООО «Сисайд Терминал», которое предоставляет услуги по транспортной обработке грузов, заканчивается договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, о чем компания была уведомлена заранее.

«Железная дорога готова заключать новый договор лишь при условии полного соблюдения законодательства и обследования условий работы железнодорожного подъездного пути. Но отмечает ненадлежащее состояние объекта. По результатам обследования был выявлен ряд недостатков. Железнодорожниками было предоставлено телефонограмму о запрете эксплуатации 8 стрелочных переводов, где проводится маневровая работа с вагонами собственности АО «Укрзалізниця». Соответствующие документы направлены в Николаевский филиал администрации морских портов и ГП «НМТП», - отмечается в сообщении.

В то же время они отмечают, что «Укрзалізниця» заранее оповестила Николаевский филиал и «Сисайд Терминал» относительно прекращения контракта.

«В частности, что «после 00:00 часов 01.06.2019 года прекратится подача-уборка вагонов на подъездной путь ООО «Сисайд Терминал» локомотивами собственности ООО «Сисайд Терминал». В то же время было предоставлено предложение о предоставлении разрешения организовать работы по подаче-уборке вагонов локомотивами собственности АО «Укрзалізниця». И предоставить работников, чтобы обеспечить безопасность движения при проведении маневровой работы. По состоянию на сейчас разрешение не предоставлено», - говорится в сообщении филиала.

Также «Укрзалізниця» предостерегает Николаевский филиал АМПУ от подобных действий и отмечает возможность срыва эффективной и стабильной работы регионального филиала «Одесская железная дорога». Они подчеркивают, что в зависимости от размера этих последствий, такие действия могут быть квалифицированы по статье 279 Уголовного кодекса Украины.

«Действия АМПУ по лоббированию интересов частной компании, которая монопольно предоставляет услуги стивидорной компании, делают невозможным любую конкуренцию. Это может привести к тому, что основные производственные компании (которые являются градообразующими с точки зрения уплаты налогов для всей Николаевской области), будут лишены возможности выбирать альтернативного железнодорожного оператора. А это, в свою очередь, вызывает большие сомнения и может быть предметом исследования правоохранительных органов», - подчеркивается в сообщении.

В то же время в Администрации Николаевского морского порта опровергли обвинения «Укрзалізниці» в блокировании работы в порту.