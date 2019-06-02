В центре Флоренции установят памятник Тарасу Шевченко

В центре итальянского города Флоренция установят памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевского горсовета.

Местные власти в своем решении отметила, что «эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета».

Памятник будет установлен в центре Флоренции неподалеку всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Отмечается, что автором монумента является известный украинский скульптор Олег Пинчук.

Ранее сообщалось, что послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине зачитали свои любимые стихи Тараса Шевченко.