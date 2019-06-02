Катера типа «Island», переданные Украине США, находятся на завершающей стадии испытаний

Катера ВМС ВС Украины типа «Island», переданные в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной, находятся на завершающей стадии испытаний.

Об этом сообщают в пресс-центре Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

Так, рабочая группа ВМС ВС Украины вместе с иностранными коллегами проводят плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судна после его дооборудования новейшими системами и механизмами.

В пятницу, 30 мая, с бухты Арундле в городе Балтимор, штат Мэриленд совершил контрольных выход патрульный катер «Славянск» (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.

Отмечается, что 8 июня ожидается прибытие экипажей катеров в Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.

Ранее сообщалось, что в Николаеве подготавливают экипажи патрульных катеров типа «Island».