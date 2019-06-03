Выпускники Снигиревской гимназии решили не покупать цветы на последний звонок, а собрали деньги для онкобольного ребенка

В городе Снигиревка на Николаевщине выпускники районной гимназии имени Т. Шевченко собрали пожертвования для 12-летнего Коли Кухты, который лечится от рака крови.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали родители мальчика.

Выпускники и их родители направили на пожертвования деньги, которые они планировали потратить на цветы для праздника последнего звонка.

Паблик «Снігурівська газета СНIГ» уточняет, что всего собрали 4 тысячи гривен, которые должны были передать семье мальчика.

- Это капля в море, но все же. Искренне желаем выздороветь. Родителям – терпения, - отметили выпускники обоих классов гимназии.

Как рассказали «Преступности.НЕТ» родители мальчика, в воскресенье их семья отправилась в Киев в клинику «Охмадет», где Коле проведут обследование и курс высокодозной химиотерапии.

Пока родители не готовы сказать, в какую сумму обойдется лечение, будет ли оно бесплатным или платным – это станет известно в Киеве. Родители покупают за свои деньги медикаменты для Коли. Они говорят, что люди им помогли в поездке в Киев, но потребность в финансировании еще есть.

Карта для пожертвований – 5168 7422 1971 2654 (Кухта Степан Степанович).

Контактный номер телефона – 0666665739 (Степан Кухта).