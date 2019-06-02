Николаевские вице-губернаторы Гайдаржи и Трайтли еще не определились, будут ли они работать с Администрацией Зеленского

Заместители главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи и Александр Трайтли еще не решили, какие у них будут планы, после того, как Президент Украины Владимир Зеленский назначит нового главу ОГА.

Об этом они сказали в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Валентин Гайдаржи сказал, что еще не задумывался, чем будет заниматься после назначения нового главы ОГА.

— Я буду работать пока. Никаких планов для себя еще не строил. Я так далеко не задумывался, это честно. Я еще об этом не думал. Когда это будет, будет завтра, через месяц, два, три. Посмотрим, - сказал Гайдаржи.

Александр Трайтли отметил, что сначала посмотрит, что ему предложат, а потом будет определяться с планами.

— Я думаю, та далеко не стоит загадывать. Мы по законодательству обязаны увольняться перед новопредставленным главой, а там дальше... А если мне никто ничего не предложит, то чего мне собираться. Буду определяться исходя их того диалога, который будет. Когда будет новый глава, будем определяться. Если будут предложения, они меня устроят или не устроят, - сказал Трайтли.

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир не рассказал о своих планах после инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, в частности, о том, собирается ли баллотироваться в Парламент.

В то же время первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь заявил, что уйдет с должности, потому что не хочет работать с новоизбранным Президентом Украины.