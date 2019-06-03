«Это клещ на теле Николаева», - Казакова об экс-директоре КОПа Новоторове

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова выступила категорически против экс-директора комбината общественного питания Глеба Новоторова, назвав его «клещом» и заявив, что он «слил» предприятие.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По словам Татьяны Казаковой, в КОПе всегда будет определенный процент воровства, поскольку этого тяжело избежать на предприятии, работающем с продуктами питания.

— Я не просто против (Новоторова - ПН), я категорически против. Такие люди не должны работать. Корректно я пыталась называть его слабым менеджером и так далее, но... (...) КОП – это такая структура, где всегда будет воровство. Вопрос – воровство будет 50% или 5-7%. Потому что, в структуре, где работают от трехсот и выше человек, связанной с общественным питанием, все равно есть вынос какого-то товара под видом усушки, уценки, едят этот товар и так далее. Это попадает под 5-7%. Верхушка ворует по-крупному, а сотрудники воруют по мелочи. Это не зависит от того, какой будет директор КОПа, - сказала Татьяна Казакова.

Однако Новоторов, по словам Казаковой, «слил» предприятие и осуществил подмену товара – масла на маргарин.

— Для меня он клещ. Новоторов Глеб Александрович – это клещ на теле города Николаева. Он слил полностью все предприятие. Предприятие бы ушло, им бы управляли одесситы и сейчас даже претензий ни к кому бы не было. Но когда подставляют товар и травят наших детей, за это надо... Ну все, что матери думают про людей, которые обижают их детей, вот эти чувства меня переполняют, - отметила Казакова.

Также секретарь горсовета сообщила, что новое начальство еще не представили, но в случае с КОПом необходимо менять структуру управления, иначе увольнения руководства будут каждые несколько лет.

— Новое начальство – там какой-то зам. Зама этого не представляли. Но принцип следующий – люди эти приходят, меня не интересует сам Новоторов, его замы и так далее. Если мы не построим структуру управления и контроля, если мы все это не компьютеризируем, ничего не будет, они будут приходить и потом каждые два года будем увольнять, - добавила Казакова.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.

Как известно, 22 марта Заводский райсуд Николаева повторно отстранил от должности директора КОПа Глеба Новоторова до мая из-за скандала по некачественному питанию детей в детских садах и школах. 14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства.

Позже Николаевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отстранении Глеба Новоторова с должности директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева.