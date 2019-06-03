В Гималаях во время восхождения на вершину Нанда-Деви пропали восемь альпинистов

Группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии.

Об этом сообщает BBC.

Команда, в состав которой входили трое британцев, а также австралийцы, американцы и индийцы, 13 мая начала восхождение на 7816-метровый пик Нанд-Деви в Гималаях. Группа должна была сойти на восточную часть вершины, которую еще не удавалось покорить.

Когда они не вернулись в базовый лагерь, как планировалось, спасательные группы отправились на их поиск. Однако местный чиновник предупредил, что сильные дожди и снегопад в регионе влияют на эффективность поисков.

«Мы активизировали ресурсы для поиска альпинистов после того, как они не смогли вернуться в базовый лагерь, но плохая погода препятствует операции», - сказал агентству AFP Вижай Кумар Джоганде, магистрат района Питорагарх.

Возглавлял группу опытный британский горный гид Мартин Моран, чья компания провела много экспедиций в Индийских Гималаях.

Фото, опубликованные на странице господина Морана в Facebook за день до начала подъема, говорят, что группа «начинает свое путешествие холмами вблизи храма Ним Хароли Баба, Бховали».

Следующий пост от 22 мая, отправлен с их второго базового лагеря на высоте 4 тысячи 870 метров. В подписи Мартин Моран написал, что группа попытается достичь вершины горы, на которую еще никто не поднимался.

Позже на странице Moran Family в Facebook появилась информация о том, что поисковая экспедиция, проводившая осмотр территории на вертолете, увидела на месте, где могла быть группа альпинистов, обвал снега, связанный с недавней лавиной. Однако никаких следов группы не было обнаружено.

Имеют место противоречивые сообщения о том, когда именно группа планировала вернуться. Однако, по данным местных СМИ, они должны были добраться до базового лагеря Нанда-Деви в пятницу, 31 мая, а до соседнего села Мунсияри 1 июня.