Секретарь горсовета Николаева Казакова заявила, что КОП – это структура, где всегда будет воровство

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова считает, что на комбинате общественного питания всегда будет определенный процент воровства.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По ее словам, в любом общепите всегда будут кражи товара – как от сотрудников, так и от руководства. В то же время задача власти – сделать так, чтобы процент воровства был минимальным.

— КОП – это такая структура, где всегда будет воровство. Вопрос – воровство будет 50% или 5-7%. Потому что, в структуре, где работают от трехсот и выше человек, связанной с общественным питанием, все равно есть вынос какого-то товара под видом усушки, уценки, едят этот товар и так далее. Это попадает под 5-7%. Верхушка ворует по-крупному, а сотрудники воруют по мелочи. Это проблема общепита, это не зависит от того, какой будет директор КОПа. Но наша задача – хотим ли мы 50% или мы понимаем, что 5-7% на воровство – это такой процент, который относительно в общепите принимается за истину, - сказала Казакова.

Как отметила секретарь горсовета, сама личность начальника никак на это не повлияет, пока за предприятием не введут контроль.

— Меня не интересует сам Новоторов, его замы и так далее. Если мы не построим структуру управления и контроля, если мы все это не компьютеризируем, ничего не будет. Они будут приходить и потом, каждые два года будем увольнять любого. Новоторов – это уже имя нарицательное, - добавила Татьяна Казакова.

Напомним, секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова выступила категорически против экс-директора комбината общественного питания Глеба Новоторова, назвав его «клещом» и заявив, что он «слил» предприятие.