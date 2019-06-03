Зеленский уволил скандального замглавы СБУ «Латыша»

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Виктор Кононенко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

Об этом свидетельствует соответствующий указ №349/2019, опубликованный на сайте главы государства в понедельник, 3 мая.

«Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя Главы Службы безопасности Украины», – говорится в указе.

Напомним, что заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко оформил право собственности на служебную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева. Стоимость такого жилья составляет около 6 миллионов гривен.

Также ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу следственного управления СБУ.

Кроме этого, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины.

Виолетта Чех

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русскийобщество