Boeing сообщил об обнаружении некачественных деталей, которые могут быть установлены на более 300 самолётах во всём мире

Американский авиастроительный концерн Boeing объявил об обнаружении 148 некачественных деталей на самолетах типов 737 NG и 737 Max, которые могут быть установлены на более 300 самолетах во всем мире.

Об этом сообщает Униан, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США.

Совместная комиссия Boeing и FAA обнаружила, что эти детали «могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем нормативным требованиям по прочности и долговечности».

Дефектные детали могут преждевременно выйти из строя или на них могут появиться трещины, что может привести к повреждению самолета во время полета. FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблемах с деталями. В ближайшее время их должны заменить.

Напомним, что ранее в США выкатился в реку Boeing 737 с пассажирами на борту. До этого в Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing – погибли 157 человек.