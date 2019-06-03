На Соборной площади Николаева начали устанавливать строительные вагончики

Утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади начали подготовку к реконструкции.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На данный момент на площади возле Ингульского спуска устанавливаются строительные вагончики и свозят необходимую технику.

Представитель фирмы «Пик Строй», с которой горсовет подписал договор на реконструкцию, в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что начать работы планируют как только закончиться дождь.

На уточняющий вопрос, успеют ли закончить реконструкцию к сентябрю, представитель фирмы отметил, что на проведение данных работ необходимо 7 месяцев, но добавил, что сегодня пройдет совещание с руководством города и чиновниками, которые выскажут свои рекомендации и пожелания.

Согласно данным электронного сервиса ГАСК Украины фирма может проводить подготовительные работы.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. СОгласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.