Папа Римский в Румынии принёс извинения ромам за вековую дискриминацию и преследования

Папа Римский Франциск принес извинения ромам от имени католической церкви за вековую дискриминацию, унижения и преследования.

Об этом сообщает TheБабель, ссылаясь на BBC.

Франциск произнес речь в городе Блаж (Румыния), куда прибыл для причисления к лику блаженных семерых католических епископов, убитых в румынских тюрьмах в период коммунистической власти за то, что они отказались принять православие.

«Я прошу прощения во имя Церкви и Господа. Безразличие порождает предрассудки и порождает гнев и обиду. Сколько раз мы судим опрометчиво, со словами, которые жгут, со взглядами, которые сеют ненависть и разделение», — сказал он.

Также Папа Римский извинился за убийства ромов и погромы в период Холокоста.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье два табора ромов устроили массовую драку. Напомним, что за последние три года в Украине ромам выдали около 8,5 тысяч паспортов.