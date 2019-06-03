В Вознесенске отметили день пограничника и пятилетие организации ветеранов службы

28 мая свой праздник отметили пограничники Николаевщины. День пограничника, который они отмечают каждый год именно в этот лень, совпал с первым пятилетием со дня создания общественной организации, которая зародилась в Вознесенске.

Об этом сообщает издание «Маю право».

«Ветераны-пограничники Николаевщины», которую возглавляет Эрик Григорян, было создана сначала как организация, объединявшая пограничников запаса из города Вознесенска и Вознесенского района. Ими был установлен памятный знак в виде пограничного столба, который за годы службы стал для многих из них почти как родной. Далее к вознесенским ребятам присоединились пограничники из соседних Веселиновского, Еланецкого, Братского, Доманевского районов, из города Южноукраинска. Сейчас количество членов организации составляет около двухсот человек.

Уже традиционным для членов организации стало посещение Вознесенского гериатрического пансионата, подопечными которого являются двое их собратьев-пограничников. Председатель организации Эрик Григорян поздравил их с праздником и вручил памятные значки, изготовленные в честь юбилея организации.

Возложением цветов пограничники почтили память пограничника Владимира Гречаного, который погиб, защищая границы нашей страны на Востоке Украины. Также посетили мать героя - Людмилу Гречаную.

Поздравить с праздником этого года приехали гости из Южноукраинска - волонтер Пелюх Сергей, один из руководителей южноукраинских АТОшников Сергей Мартыненко, Южноукраинский городской голова 2010-2012 годов Андрей Стулин и бывший Вознесенский прокурор Виктор Сикиринский. Также с праздником поздравила секретарь Вознесенского городского совета Лариса Торжинская.

Председатель организации пограничников и его заместители Дубовый Олег и Полищук Анатолий поздравили собравшихся и поблагодарили собратьям, благодаря которым уже пять лет они собираются вместе.

Празднование дальше произошло в дружеской непринужденной обстановке, во время которого состоялось вручение памятных знаков в честь юбилея организации.

Члены организации вспомнили годы свои службы и обсудили политическую ситуацию в стране. И высказали предложение по выдвижению своего председателя Григоряна Эрика Юрьевича кандидатом в депутаты Верховной Рады на объявленных теперь выборах в парламент.