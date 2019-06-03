Аграрии из Вознесенска предложили южноукраинскому депутату Григоряну пойти в Верховную Раду

В воскресенье, 2 июня, аграрии Вознесенского и соседних районов собрались обсудить политическую ситуацию в регионе и предстоящие выборы в парламент.

Об этом сообщает издание «Маю право».

По словам руководителя одного из аграрных предприятий Вознесенщины Геннадия Собко, Эрик Григорян дал своё согласие коллегам, которые готовы обеспечить ему поддержку на выборах.

«Сегодня ребята- фермера нашего Вознесенского и соседних районов собрались, чтоб решить, как быть в нынешней ситуации. Президента мы избрали (наш народ избрал). Одного для всех, каким бы он ни был - нравится кому или не нравится. Теперь должны выбрать депутатов в Верховную Раду. Тут уж мы должны подумать... Кто представит нас с нашими проблемами, кто будет их решать. Нынешний наш нардеп Ливик как-то не очень, мягко говоря, проявил себя... Последний год сельхозники нашего края вообще сами защищали себя и продолжаем защищать себя и свои семьи, свой бизнес... Мнений было много, каждый высказался... Решили спросить у Григоряна Эрика, который в прошлый раз баллотировался в парламент в 2014 году, но уступил Ливику и Гержову. Спросить представит ли он наши интересы, как делал это уже не раз. У него опыт в политике, больше чем у нас, он многие годы депутат местных советов. Поэтому было принято общее решение просить Эрика Юрьевича быть представителем в парламенте от нашего края сельхозников. Потому что нам нужен такой представитель, который защитит нас от тех рейдерских атак, которые мы переживает последние годы. Со всех сторон пытаются отобрать то, что мы создавали годами. И нужна защита на законодательном уровне, чтоб защитить наш бизнес. Все согласились, что никто лучше, чем Григорян, который многие годы руководил сельхозпредприятием, с нуля строя свой бизнес, как и мы, не знает наших проблем и путей их решения уже на государственном уровне. Эрик Юрьевич ответил на нашу просьбу - что готов выставить свою кандидатуру. Мы же в свою очередь пообещали ему поддержку, так как знаем, что нелегко победить на выборах и нелегко "играть" по чужим правилам под названием "выборы". Но мы попробуем в этот раз и рассчитываем на победу! Иначе быть не может!» – написал на своей странице в Facebook Собко.