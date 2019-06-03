Зеленский требует от и.о. председателя СБУ за две недели отчитаться о первых результатах работы

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, отметив важность борьбы с контрабандой.

Об этом Глава государства заявил во время встречи с временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, сообщается на сайте Президента.

«Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой», - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали в Украине - независимо от фамилии Президента.

«Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину », - отметил Глава государства.

Со своей стороны Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

«СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее», - отметил в.и.о. главы СБУ.

Он отметил, что будет стремиться культивировать в Службе безопасности человеческие ценности.

«Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми», - подчеркнул Иван

Также Президент поручил Службе безопасности бороться с коррупцией, несмотря на фамилии фигурантов, передаёт УП, ссылаясь на слова Баканова.

«Первое - это преодолеть коррупцию, которую Президент считает основной бедой Украины, поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага, такие как справедливость и безопасность», - заявил Баканов.

«Больше не будет никаких «кришевальщиков», никаких «смотрящих» ни по каким бизнесам и теневыми сделками. Наша задача - вывести теневой бизнес из тени. Потому что именно он является кормовой базой для коррупции», - сказал он.

Вместе с тем Баканов пообещал: «Больше Служба не будет вообще оглядываться ни на какие фамилии, мы будем действовать решительно и уверенно, исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом». Он также отметил, что получил допуск к государственной тайне и сейчас изучает состояние дел, которые вела СБУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ руководителя «Студии Квартал-95» Баканова.