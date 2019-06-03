Президент Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель.

Об этом свидетельствует соответствующий указ №350/2019, опубликованный на сайте главы государства 3 июня.

«Назначить Мендель Юлию Владимировну Пресс-секретарем Президента Украины», – говорится в указе.

На Facebook-странице «Зе!Команда» указано, что в конкурсе на должность пресс-секретаря Президента приняли участие около четырех тысяч человек. В финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из Администрации Президента.

«Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции», – отметили в команде Зеленского.

Справка:

Юлии Мендель, 32 года. Училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.