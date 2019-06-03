«Умоляла открыть дверь, иначе ее убьет муж»: В Николаеве полицейские ворвались в квартиру, чтобы успокоить семейного дебошира

В Николаеве полицейские спасли женщину, которую избивал муж в собственной квартире.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Николаевской области.

В 22:53 в центр управления нарядами полиции «Цунами» от оператора «102» поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Ингульском районе Николаева женщина просит о помощи. На выяснение всех обстоятельств происшествия и оказания необходимой помощи женщине были ориентированы все наряды полиции Николаева. В течение трех минут на указанный в сообщении адрес прибыл наряд реагирования полиции охраны.

- Соседи нам сообщили, что в квартире на пятом этаже женщина кричит и просит о помощи, - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

По просьбе наряда реагирования открыть дверь, полицейские услышали нецензурную брань и угрозы физической расправы.

- Женщина умоляла нас открыть дверь, иначе ее убьет муж, - отметил Агамир Бадалян.

Женщине угрожала опасность - действовать пришлось быстро и решительно, поэтому они ворвались в квартиру.

В одной из комнат на полу лежала женщина, закрывая голову руками, а мужчина наносил ей удары по всему телу. Увидев полицейских, дебошир бросился с угрозами физической расправы в полицейским, сопровождая это нецензурной бранью.

Несколько секунд понадобилось полицейским, чтобы успокоить семейного дебошира.

На место происшествия полицейские охраны вызвали следственно-оперативную группу Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области, которой и передали мужчину.

В отделе полиции правоохранители установили, что семейный дебошир - 35-летний местный житель неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

- У меня проблемы на работе, а жена не может мне помочь, - возмущался дебошир.

В отделе полиции на мужчину составили административный протокол по части 2 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Совершение домашнего насилия»), предусматривающей наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Напомним, что полиция впервые в Украине использовала срочное запрещающее предписание за домашнее насилие по отношению к жителю Николаева.