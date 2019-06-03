Как утеплиться в 30 градусную жару?!

Николаев. 1 июня 2018 года и 30 градусная жара на площади Соборная, что подлежит реконструкции стоимостью в 100 миллионов наших гривен.

Форум энергосбережения под эгидой ЕС. Классное мероприятие , когда можно пощупать новые технологии энергосбережения, поговорить специалистами об оборудовании , что позволяет экономить гроши Горожан, снижать тарифы и не зависеть от подачек государства .

Гости с ЕС в пиджаках и галстуках рассказывают как они выделят 100 млн уже евров, но ( и тут НО) для покупки их оборудования, их специалистами и консультантами и ТОЛЬКО для ОСМД??

Такой же зашторенный в костюм и в жестокосердие мэр Николаева Сенкевич вторит гостям, что все это богатство ТОЛЬКО для ОМВД, только через его прокладки типа фонда энергоэфективности и только по его указке!

По логике мэра Сенкевича остальным собственникам более 2000 домов Николаева остается дохнуть, замерзать зимой или продавать душу ассоциации ОСМД под эгидой знаменитого Репина за откаты на ремонт крыш, подвалов и теперь еще денег ЕС на энергосбережение!

Любое отличное дело губят чиновники и мэры, за что не возьмутся, будь то реконструкция площади Соборной за космические гроши, которая может подождать, или энергосбережение, которое до зимы ждать не может!

Мы хотим чтобы гроши ЕС доходили до домов Горожан без посредников и прокладок, по ясной процедуре, а не прихоти кого то, а напрямую, как например к этому дому по адресу ПГУ 6, что вчера на собрании послали мэра с его компанией МДЛМ и его тарифом в 6 грн в даль, проголосовав САМИ за новый договор с компанией во дворе и почти вдвое дешевле по тарифу 3.6 грн. А потому что по прямому договору и без коррупции!

Также без коррупции и ВМЕСТЕ Горожане самоуправляемых районов Соляные и Северный найду способ получить новые технологии в свои дома. Даже если для этого придется сменить ВСЕХ депутатов и мэров!

Не делите Горожан на чистых и не чистых, на ОСМД и с управляющими компаниями или живущих в частных домах!

Ваши предшественники уже доделили Украинцев на сорта или на мовы и вышли уже почти все ВОН!

Теперь Горожане сами без вас разберутся со своими проблемами , в том числе и по волнующей нас тарифами и платежами энергосбережению!