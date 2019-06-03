«Одесситы будут вам завидовать», – директору фирмы-подрядчика понравился проект реконструкции площади Соборной за ₴97 миллионов

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

Об этом речь шла в понедельник, 3 июня, в ходе совещания в Николаевской мэрии, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади начали подготовку к реконструкции.

— Я хочу сказать огромное спасибо проектанту за такое неординарное и красивое решение, и за те фонтаны, которые появятся у вас здесь, мы одесситы будем честно вам завидовать. У нас такой площади, к сожалению, уже не будет. У нас их много, но они все маленькие, - заявила Марина Лозовенко.

Марина Лозовенко (слева) Также она добавила, что еженедельно будет проводить совещания в Николаеве по ходу реконструкции, а также отметила, что работы реально завершить ко Дню города, если будет финансирование в полной мере.

— Сегодня начинаем устанавливать забор и, наверное, погода нам благоприятствовала, она полила нам газон, который нам надо будет аккуратно весь снять. Сегодня-завтра мы начнем с самого главного – с газона, пока погода нам позволяет, чтобы вы (департамент ЖКХ, - ПН) могли все это высадить и не повредить зеленые насаждения. Если будет финансирование, в том ракурсе, который должен быть, то 14 сентября город Николаев получит подарок и николаевцы смогут насладиться площадью. Но еще раз хочу подчеркнуть, что все зависит от финансирования, - подытожила она.

Как известно, на сегодняшний день в бюджете города на 2019 год предусмотрено лишь 30 миллионов гривен на реконструкцию Соборной площади.