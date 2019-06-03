На Соборной площади начались подготовительные работы – строители демонтируют бордюры

В понедельник, 3 июня, в Николаева начали подготовительные работы по реконструкции площади Соборной.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади устанавливать строительные вагончики.

Так, после 15:00 строители загнали на саму площадь два экскаватора и начали демонтировать бордюры.

Реконструировать площадь планируют за три месяца и преподнести такой подарок горожанам на День города Николаева.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. СОгласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.