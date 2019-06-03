Журналисты выяснили, что олигарх Пинчук посещал администрацию Зеленского

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает журналист программы «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач, пишет «Радио Свобода».

Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения. Журналисты заметили авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот Администрации президента Зеленского также во вторник, 28 мая.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на брифинге подтвердила, что Пинчук приезжал в АП 31 мая, сообщает «Левый берег».

- Мы видели, что уже появились новости о том, что приезжал в Администрацию президента Виктор Пинчук. Он действительно приезжал 31 мая со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложенную должность – возглавить Трехстороннюю контактную группу и представлять Украину, - пояснила она.

Напомним, что 3 июня президент Владимир Зеленский объявил о возвращении Кучмы в Трехстороннюю контактную группу. Кучма – тесть Пинчука.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными:

«Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей», - писал Зеленский на своей странице в Facebook, анонсируя встречу с представителями бизнеса.

В течение президентской каденции Порошенко «Схемы» неоднократно фиксировали визиты в его Администрацию политиков, бизнесменов с сомнительной репутацией и олигархов, которые сам глава государства и его посетители старались не афишировать. Администрацию Порошенко также посещал Пинчук.