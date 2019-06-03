«Нереально» и «Удачи»: Что думают отдельные депутаты Николаевского горсовета о реконструкции Соборной площади за три месяца

Депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том успеет ли подрядчик «Ник Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получиться.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади устанавливать строительные вагончики.

Глава бюджетной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий сообщил, что ему не нравиться проект реконструкции и за три месяца подрядчик не успеет выполнить все работы.

— Не успеют сделать реконструкцию. В бюджете не предусмотрены работы на всю сумму. Есть 30 миллионов гривен, а нужно 90 миллионов. Денег нет в бюджете, я не знаю, откуда будут направлять на это средства. Разворотить – разворотят, а сделать – сомневаюсь, - отметил депутат.

Александр Бернацкий На уточняющий вопрос о том, возможно ли ситуация, что если депутаты не поддержат выделение средств, чтобы закончить реконструкцию ко Дню города, то в Николаеве появится очередной долгострой, и обвинят в этом именно депутатов, Александр Бернацкий ответил утвердительно.

— Это обычная позиция исполнительной власти перекладывать свою вину на кого-то. Я считаю, что такие проекты необходимо начинать при наличии полного финансирования, - заявил он.

Глава фракции «Самопомощь» Федор Панченко считает, что площадь однозначно необходимо реконструировать, однако отметил, что есть задачи и по важнее.

— Я проект досконально не изучал. То что ее нужно обновлять, это однозначно нужно делать. То что это не самая первоочередная задача и мост важнее. Конечно, мост важнее, только это никак не взаимоисключающие друг друга задачи. Если подрядчик и те, кто его контролируют, утверждают, что успеют за три месяца, то дай Бог, чтобы успели. Удачи им в этом, - сообщил Федор Панченко.

Федор Панченко Отвечая на вопрос о том, может ли быть манипуляцией, чтобы потратить больше денег из бюджета, тот факт, что при проведении последнего тендера сумма проведения реконструкции возросла до 97 миллионов гривен, якобы по причине того, что подрядчик в первый раз не подал все документы, Панченко отметил, что не изучал документы по торгам.

— Если есть какие-то нарушения, то пусть отреагирует полиция, прокуратура, антимонопольный комитет. Они подробно, насколько я знаю, изучают документацию по торгам и реагируют даже, как говорится, когда дуют на холодную воду. В этом случае, если это глобальный заговор, в котором замешены абсолютно все контролирующие структуры я сомневаюсь, что такое возможно, - заявил депутат.

Депутат от фракции «Наш Край» Сергей Кантор, который в ходе градостроительного совета заявил, что с реконструкцией нужно повременить, считает, что закончить работы за три месяца – нереально.

— В этом вопросе много подводных камней, и смогут ли их обойти, начиная от горожан, заканчивая специфическими бюджетными процессами. Я сильно в этом сомневаюсь, но могу ошибаться. Во всяком случае, уже хорошо то, что этот вопрос на слуху. Потому что он касается всех горожан. Тут должен быть человек, который будет управлять этим проектом. Просто так она сама по себе не построиться, даже если там будет сам Труханов ее строить. Вокруг этого очень много правды-неправды, - сообщил депутат.

Сергей Кантор Также он добавил, что проект Соборной пощади должен быть единым целым с Флотским бульваром и нижней Набережной.

— Если оценивать проект, как образ, то у меня есть свое видение. Не только по площади, но и нижняя Набережная, Флотский бульвар и так далее. Мое мнение, может оно неправильное, но это должно быть единое целое. Должен быть главный архитектор, должны приниматься понятные решения, это все должно быть во взаимосвязи с историей этого города, с его геометрией, философией градостроительного бытия. Потому что за все время нашей независимости этот город превратили в такое состояние, что его можно называть не Николаевом, а будкоградом. И это не я сказал, - отметил Сергей Кантор.

По его мнению, в реконструкции соборной площади необходимо отталкиваться от мнения горожан, которые должны решить – базарная это площадь или административная.

— Если сегодня, запускается этот проект, то ничего страшного в этом нет. Никогда не поздно справлять ошибки. Если город выскажется за то, чтобы эта была базарная площадь, то пусть будет базарной – будки, шаурма, шашлыки, дымок и все, что сопутствует рынку. Если это административная площадь, то это административная площадь. Даже при том, что есть ее образ, что провели тендер, но если он не воспринимается всеми, то нужно еще раз себя проверить. Мы построим эту площадь, я буду мэру помогать, в том понимании, как я понимаю, - подытожил Сергей Кантор.

Елена Киселева Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева сообщила, что не ознакомлена с документами по реконструкции площади Соборной и отказалась комментировать заявления мэра Александра Сенкевича и директора фирмы-подрядчика, о том, что работы закончат в срок.

При этом она отметила, что сегодня будет делать запросы «на счет проекта, пересчета, сметы», так как ее интересует, будет ли удорожание стоимости работ от того, что они будут проводиться в сжатые сроки. И во сколько это обойдется горожанам.

— Может быть, в обычном режиме работы стоили бы гораздо меньше, а сейчас это нужно сделать за три месяца. Я пока не понимаю эффективности стоимости и сроков. Если в договоре прописаны сроки выполнения работ за три месяца, и эти работы оценены по обычной цене, без удорожания за срочность - окей. Если в стоимости идет удорожание за квадратный метр, то я как налогоплательщик категорически против. Более того, я не до конца смотрела материалы, но вроде бы прошла информация, что аванс идет практически 90%. Мне это не нравиться, как депутату. Например, моя история по ремонту детского садика на округе с термосанацией, эта история длиться почти год. Я не понимаю, в чем острая необходимость, если сравнивать финансирование социально важных объектов с площадью. Если кому-то нужен пиар дорогой, то за свои деньги, пожалуйста, а за деньги налогоплательщиков, наверное, стоит воздержаться, - прокомментировала депутат.

На уточняющий вопрос, поддержит ли она Александра Сенкевича, когда тот вынесет в сессионный зал вопрос о выделении средств на окончание работ, чтобы успеть в срок, Елена Киселева заявила, что возможно ей придется воздержаться, так как есть вероятность того, что мэр спрячет этот вопрос в общем пакете.

— Сенкевич не будет ставить этот вопрос отдельно на голосование. Я больше чем уверенна. Потому что это будет, как всегда спрятано в общем пакете, под названием – бюджет. Здесь начнется элементарный шантаж, я по другому и не скажу. Будет рассказывать, что этот бюджет нужен учителям, медикам и другим социально значащим объектам, а в результате к двести грамм мясо, мы вам пакуем еще килограмм двести костей. Я как депутат лишена такого права, как не голосовать конкретно за данный объект. Поэтому априори мне нужно будет воздерживаться или быть против за весь бюджет в целом, а тогда будут против меня и таких как я использованы манипуляции, в том числе и СМИ, где будут говорить, что мы не поддерживаем медицину, социалку, школы и другое, - предположила Елена Киселева.

В частности, она добавила, что до сегодняшнего дня не видела никакой подготовительный работы по бюджетному процессу.

— Я как депутат и глава фракции вообще не понимаю, что будет нам предложено на голосование. Более того, я как разумный человек, у меня должны сходиться дебит с кредитом. Прежде чем голосовать за новое, я должна понять историю старого. А так это будет очередной кидок, простите за выражение, когда голосовали за бюджет 2019 года в конце декабря и это был один бюджет, а потом было гламурное перераспределение через исполком на те объекты, которых даже не было. И это просто вранье, которое невозможно донести до людей, поэтому мы живем бесконечной пошленькой интрижке, - подытожила глава фракции «БПП».

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. СОгласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.