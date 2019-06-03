Николаевские фермеры обвинили депутата облсовета Ивануну в подделке документов и рейдерстве их земель

Николаевские фермеры обвиняют депутата Николаевского областного совета от фракции «Батьківщина» Игоря Ивануну в рейдерском захвате земель и подделке документов.

Об этом они заявили в эфире депутата Максима Невенчанного, который вел прямую трансляцию на свою страницу в Facebook.

По его словам, уже около девяти месяцев фермеры борются с депутатами, которые заходят на их земли и присваивают их себе.

— Оказывается, есть депутаты областного совета, которые могут заходить на чужую землю, вспахивать ее, присваивать себе урожай. Люди более 9-и месяцев поднимают этот вопрос, но, к сожалению, никакой реакции со стороны властей и полиции нет, - рассказал депутат.

Фермеры собрались у Главного управления Национальной полиции Николаевской области, где к ним вышел замначальники ГУНП Максим Ахрамеев и Иван Выговский. Директор фермерского хозяйства «Диброва» Сергей Протченко рассказал, что фермеры уже судятся с Ивануной, но он заявил, по словам фермера, что «имел в виду этот суд».

Сергей Протченко

Директор сельхозпредприятия «Хоздобробут» Николаевского района, в свою очередь, рассказала о том, что арендовала земли, которые после этого сдали в аренду депутату. Суд разрешил конфликт в сторону фермера, но по факту земли остались в пользовании депутата. Кроме того, на местную сессию пришли люди в форме и с автоматами и заставили депутатов проголосовать за земли для воинов АТО.

— Вы же понимаете, что эти земли АТОшникам не нужны. Они нужны конкретно господину Ивануне, для чего? Он их тут же выкупает у АТОшников и продает Тетенькиной (один из фермеров - ПН). Но вы же понимаете, она заплатила налог и получила землю, а так... – сказал Сергей Протченко.

Фермеры также заявили, что под руководством Ивануны были подделаны документы на земельные участки. Несколько аграриев возмутились тем, что к ним уже на засеянные земли зашли другие люди, а полиция, которая приехала по заявлению фермеров, выявила, что земли принадлежат не им.

Иван Выговский отметил, что такие случаи надо фиксировать, чтобы с доказательством идти в суд.

— Если вы не будете обращаться по этим ситуациям сразу к нам, вам не будет потом с чем идти в суд, - сказал Выговский.

Один из фермеров, в ответ на это, заявил, что в полиции уже около восьми месяцев лежит дело, в котором сотрудник подделал документы таким образом, чтобы земельный участок, из-за которого заведено дело, принадлежал Ивануне.

— У вас лежит дело по подделке по забору земли. И на сегодняшний день там госрегистратор стирает, продает в частную собственность и это все становится собственностью Ивануны. Оно лежит у вас уже, наверное, месяцев восемь. Просто позвонили регистратору, он просто стирает, возвращает землю назад и на этом дело затихло, - сказал фермер.

Выговский посоветовал фермерам собрать необходимые документы о землях и прийти в полицию.

Напомним, в октябре 2018 года глава Веснянской объеденной территориальной громады Леонид Мухарский заявил, что есть информация, как депутат Николаевского облсовета от «Батьківщини» Игорь Ивануна подделывал документы на землю, а также «отжимает земли у фермеров».