В Киеве протестуют под зданием МВД – требуют справедливого расследования убийства мальчика в Переяславе

В Киеве 3 июня активисты протестуют под зданием Министерства внутренних дел Украины из-за гибели мальчика, которого смертельно ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает в Facebook Антон Ходза.

Он опубликовал фото, на котором под зданием МВД жгут файеры.

Как сообщает «Громадське», под зданием МВД собрались люди, чтобы требовать справедливого расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова и поддержать родных ребенка.

Напомним, ранее в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Мальчик умер в больнице 3 июня.