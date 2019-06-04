Николаевцы возмутились, что ЖЭК «Зоря» так «ремонтировал» водопровод, что оставил их дом без воды

В Николаеве из-за халатности работников ЖЭКа «Зоря» пятиэтажный дом по адресу улица Космонавтов, 58 уже вторые сутки остается без водоснабжения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили жильцы дома.

По их словам, утром 3 июня слесаря ЖЭКа выключили воду во всем доме из-за ремонтных работ в подвале. При этом они никого не предупредили, что выключат воду, и люди не успели сделать запасы.

В итоге работники ЖЭКа оставили водопровод неотремонтированным и ушли. В ЖЭКе жильцам сказали, что воду включат 4 июня, как только купят необходимые материалы для ремонта.