Глава полиции Киевщины подал в отставку после смерти ребёнка от пули полицейских

Дмитрий Ценов Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Такое заявление сделал председатель Нацполиции Сергей Князев в ходе брифинга.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.

По словам Князева, Ценов обратился к нему с рапортом об отставке и он его согласовал. Также они выразили соболезнования родителям погибшего ребёнка.

«На сегодняшний день я, как глава полиции Киевской области, несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно место проведения ООС», - сказал он.

В то же время на вопросы журналистов Князев отвечать отказался.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований сообщило двум полицейским о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, статьи 128 Уголовного кодекса Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Изначально в ГБР сообщали, что объявят полицейским о подозрении в покушении на жизнь ребенка.

После смерти ребёнка Киевская областная прокуратура переквалифицировала гибель мальчика как умышленное убийство.