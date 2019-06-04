Жители села на Николаевщине перекрыли дорогу – требуют не закрывать школу

Жители села Песчаный Брод в Веселиновском районе Николаевской области, во вторник, 4 июня, перекрыли дорогу с требованием не закрывать их школу.

Об этом говориться в сюжете телеканала «Николаев».

Сообщается, что уже несколько лет районная власть собирается понизить степень или вовсе закрыть Песчанобродскую общеобразовательную школу I-II ступеней, которая находится в селе.

Жители выступали уже против этого еще в августе прошлого года - тогда глава Веселиновской РГА Анатолий Филимонов пообещал, что данный вопрос на сессию выносить не будут. Однако сейчас этот вопрос снова возник - школу хотят закрыть.

Сегодня в знак протеста около 30 человек перекрыли дорогу. На дороге образовался затор.

В частности, вопрос реорганизации путем понижения степени рассмотрели на совместном заседании постоянной комиссии райсовета. Депутаты проголосовали за вынесение вопроса на сессию РГА, которая состоится 7 июня в 10:00 в Веселиновская РГА.

Напомним, что в сентябре 2018 года в Николаевской области протестующие перекрыли трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» и Н-11 «Николаев – Днепр» и требовали от правительства вернуть почти 100 миллионов гривен на ремонты автодорог.