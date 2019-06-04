В микрорайоне Кульбакино вместо капитального ремонта центральной улицы проведут текущий: нет денег в бюджете

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета, из-за недостаточного финансирования, вместо запланированного капитального ремонта улицы Знаменской, которая расположена в микрорайоне Кульбакино, выполнит текущий.

Об этом говорится на официальной странице департамента жилищно-коммунального хозяйства в Facebook.

«Отремонтированная дорога уже в этом году! Определен подрядчик, который возьмется за текущий ремонт улицы Знаменская. По результатам аукциона, победителем стало КП «ЭЛУ автодорог». Коммунальное предприятие берется отремонтировать более 1700 м2 дорожного покрытия по улице Знаменской, что в Корабельном районе», - сообщают в департаменте.

По информации департамента, изначально дорогу хотели ремонтировать капитально.

«С начала данную дорогу планировалось отремонтировать капитально. По предварительным подсчетам, такие работы стоили бы почти 5,5 миллионов гривен. К сожалению, такой суммы в полном объеме в 2019 году в городском бюджете на реализацию проекта не было. Однако, взяв во внимание жалобы жителей микрорайона Кульбакино и других горожан, было принято решение не оттягивать проведение ремонтных работ. Департамент ЖКХ получил поручение и на основании технического задания объявил конкурс на проведение текущего ремонта. Завершить его планируют в июле», - говорится в сообщении.

За день до появления информации на странице департамента, Лариса Веселовская – депутат по округу, который включает в себя Кульбакино, писала:

«Глава администрации Корабельного района Александр Цуканов заказал проект капитального ремонта улицы Знаменской на сумму 5 млн 387 тысяч. В конце января 2019 года проект капитального ремонта улицы Знаменской с тротуарами вышел из экспертизы! Вспоминаю, что в конце марта месяца, 23 числа, к нам в Кульбакино приезжал сам мэр Сенкевич ! И именно мэр города в разрезе своего вояжа # Поруч# нам пообещал отремонтировать эту злополучную дорогу! Цуканов -заказал проект, мэр пообещал людям сделать дорогу! Уже готовый проект ремонта Знаменской Цуканов передает в департамент ЖКХ Кореневу! Зачем?!!! А теперь ФОКУС -МОКУС! КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт улицы Знаменской из 5 млн 387 тыс грн, во время передачи из Администрации Корабельного района в Департамент ЖКХ превратился в ТЕКУЩИЙ ремонт улицы на сумму 1 млн 327 тыс!»

Стоит отметить, что гарантийный срок эксплуатации при капитальном ремонте обычно прописывается в договорах от 5 до 10 лет, в то время как на текущий дают 3 года.