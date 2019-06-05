Верховная Рада намерена увеличить штрафы для водителей, которые откажут в льготном проезде участникам боевых действий

Верховная Рада приняла за основу законопроект №10004, который предусматривает увеличение штрафов за отказ в льготном проезде участникам боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Об этом сообщает «Лига.net».

Проект закона поддержал 231 народный депутат. Документ предлагает увеличить штраф для водителей автотранспортных средств за отказ в перевозке льготников с восьми до 150 необлагаемых минимумов (со 136 гривен до 2550).

Как указано в пояснительной записке, необходимость таких изменений обусловлена систематическим нарушением законов о льготной перевозке.

«Особый общественный резонанс приобретают отдельные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее сообщалось, что на время летних каникул для николаевских школьников ввели платный проезд в электротранспорте.