Из-за реконструкции: у мэра Сенкевича раздумывают над тем, чтобы переместить фонари с Соборной площади в сквер Пушкина

В Николаеве в ходе реконструкции площади Соборной демонтируют фонари установленные на ней. Перенести их планируют в сквер имени Александра Сергеевича Пушкина, который расположен в районе пересечения улиц Пушкинская и Адмиральская.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил директор департамента ЖКХ Сергей Коренев.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал отметил, что фонари, как и газон с Соборной площади переместят в другие скверы и парки. Это возможно сделать аккуратно, чтобы ни конструкции, ни покрытие не получит повреждений.

— Рулонный газон планируется перенести на другие объекты озеленения города, чтобы сделать там качественный газон. По фонарям, это объект, который может быть демонтирован без повреждений и использован для освещения в других местах. Рассматриваются разные объекты, где это можно применить. То же самое касается бордюров и плит, - отметил Цымбал.

В свою очередь, директор ДЖКХ Сергей Коренев отметил, что горвласть, как один из вариантов нового места размещения фонарей рассматривает сквер Пушкина.

— Мы в любом случае отдадим их на баланс ХУМСу, рассматривали вариант, чтобы перенести их в сквер Пушкина. Там похожего формата фонари, но они достаточно старые все, ржавые, - отметил Коренев.

На уточняющий вопрос, когда фонари будут переданы на баланс, директор ДЖКХ сообщил, что этот процесс уже начался. К тому же на последнем заседании исполкома, было согласовано решение о финансировании выдачи сертификатов на перечень объектов.

Ранее сообщалось, что газон с площади Соборной, который обошелся в почти в 2 миллиона гривен, планируют переместить в Каштановый сквер.

Как известно, капитальный ремонт уличных фонарей на Флотском бульваре обошелся почти в 10 миллионов гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 25 декабря 2017 года.

При этом, после установки новых 128 фонарей вандалы повредили один из них. Однако департамент ЖКХ не мог его отремонтировать, так как объекты не были переданы им на баланс.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.

Как известно, утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади устанавливать строительные вагончики. А к вечеру строители начали демонтировать бордюры.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.