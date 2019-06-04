Николаевцы устроили акцию в память об убитом в Переяславе мальчике – возле здания полиции оставили детские игрушки и цветы

В Николаеве около 30 человек 4 июня собрались на акцию под зданием Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Акция связана с гибелью 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, которого, как подозревает следствие, застрелили двое полицейских. Аналогичные митинги в это время проходят и в других городах Украины.

- Давайте почтим память этого невинного ребенка минутой молчания… К сожалению, такие трагические случаи ничему не учат наши правоохранительные органы и я уже сбилась со счета, сколько раз мы требовали отставки министра Авакова. В любой цивилизованной стране после таких случаев министр сам должен пойти в отставку, - заявила Екатерина Стокляс-Литвиненко. – Безнаказанность убивает.

Возле входа в здание полиции николаевцы оставили цветы, детские игрушки и лампады.

Заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Максим Ахрамеев назвал проведение этой акции нормальной реакцией общества. Он уверен, что руководство Нацполиции посодействует расследованию, а виновных накажут.

- Мое отношение как гражданина и отца двух детей… трудно говорить об этом событии. Эти действия полицейских в Переяслав-Хмельницком возмутили не только общественность, но и всех полицейских. Такие действия всю работу полицейских свели на ноль… Все полицейские наблюдают за ходом следствия… Уверен, что эти сотрудники понесут наказание, - сказал Ахрамеев.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали и суд поместил их под стражу. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.