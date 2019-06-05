На «Николаевоблтеплоэнерго» подписали договор с французской фирмой на реконструкцию пяти котельных

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» подписало контракт с французской компанией ENERTEX, в рамках которого в Николаеве реконструируют пять котельных.

Об этом сообщает руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине» Егор Клецов на своей странице в Facebook.

Так, в котельных на улице Самойловича 42, Спортивная 1к, Новозаводская 48а, Белая 71 и ПГУ, 72,в рамках контракта установят новые водогрейные котлы, насосные группы с частотным регулированием, заменят устаревшие горелки а также тягодутьевое оборудование, всё это будет автоматизированно.

«Полтора года подготовительной работы по самому значимому компоненту проекта Udheep — «Реконструкция котельных в г. Николаев». Разработка тендерной документации, тендер, оценочная процедура... И вот он результат - подписание контракта с французской компанией ENERTEX», - написал Клецов.

Он отметил, что к предпроектной и дефектовочной работе подрядчик приступит уже со следующей недели.

Ранее на «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что их абоненты задолжали более ₴127 миллионов, и призвали поскорее погасить долги.