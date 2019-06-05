«Будто сенегальское ралли «Дакар», – адвокат возмутился разрушенной трассой Н-14 в Николаевской области

Адвокат Сергей Жолонко показал состояние разрушенного участка дороги Н-14 на территории Николаевской области и сравнил движение по этой трассе с известным ралли-марафоном.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня преодолели Николаевской отрезок Н-14, впечатление – будто сенегальское ралли «Дакар». Безумной красоты пейзажи, хорошее настроение и вкус соревнований на выживание. Поэтому, вполне согласны, что «Украина – это не просто место на карте» (© авт. Наш премьер-министр), это сплошные приключения, квесты, сказочные эксперименты и самые терпеливые люди в мире. NB: дорогу таки строят», – написал Жолонко.

Напомним, как в апреле глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу. Тогда Алексей Савченко назвал это победой и пообещал, что «результатом будет качественное сообщение между Николаевом и Кропивницким».

А в средине мае две фирмы уже снова заблокировали начало торгов по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен.

Также напомним, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.