Представители ЕС остались довольны результатами сотрудничества «Николаевводоканала» с ЕИБ и фондом Е5Р

В пятницу, 31 мая, накануне открытия Европейской неделя устойчивой энергетики в Николаеве ГКП «Николаевводоканал» с визитом посетили представители Европейского Союза, чтобы ознакомиться с результатами внедрения инвестиционного проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев», который реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

В мероприятии приняли участие следующие:

• Менеджер сектора по энергоэффективности Делегации ЕС в Украине Ольга Бороданкова.

• Ассоциативный директор ЕБРР Менеджер фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (Е5Р) Андерс Лунд.

• Пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик.

• Национальный Эксперт Украина по энергоэффективности Оксана Кисиль.

• Руководитель отдела программ помощи «экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда» Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур.

• Группа поддержки Украины, Европейская комиссия Кшиштоф Герульски.

• Руководитель сектора газа и энергоеффективности представительства ЕС в Украине Андрей Бандура.

В свою очередь, они посетили очистные сооружения канализации и очистные сооружения водопровода «Николаевводоканала». Также обсуждались достижения, которые являются результатами сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и фондом Е5Р.

«За полученные средства уже проложено 1,5 км канализационных коллекторов и не допущено масштабных аварий и негативных последствий для окружающей среды. Заменено оборудование лаборатории питьевой воды, приобретено специализированную технику, которая крайне необходима для стабильной работы предприятия», - говорится в сообщении.

Также, представители Европейского Союза осмотрели новую технику предприятия, которая была приобретена за предоставленные в рамках кредита средства, также посетили Галициновские очистные сооружения канализации.

«Я очень доволен результатами работы с ГКП «Николаевводоканал». Сотрудничество с Европейским инвестиционным банком и фондом Е5Р - это результат удачного менеджмента на предприятии и для Николаева это значительный шаг вперед. Мы заинтересованы в продолжении работы по модернизации предприятия с целью повышения энергоэффективности. Также хочу отметить вашу информационную работу. Новый сайт предприятия очень удобный и коммуникативный, а ваша информационная компания «6 Атмосфера» вообще первая в Украине. Я считаю, что у вас есть чему поучиться другим водоканалам Украины», - заявил Андерс Лунд.

Генеральный директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко проинформировал, что уже отработаны 12 контрактов и отметил, что впереди еще много работы. Также он поблагодарил своих сотрудников за качественную качественную командную работу.

«Отдельно хочу выразить благодарность городскому голове Николаева Александру Федоровичу Сенкевичу. Его настойчивость и активная поддержка сделали возможным сотрудничество с ЕИБом и фондом Е5Р. Прекращение сотрудничества для нас катастрофическое. Город не имеет необходимых средств для выполнения таких масштабных проектов, мы заинтересованы в обновлении инфраструктуры и модернизации предприятия. Александр Федорович и мы будем делать все возможное, чтобы продолжить сотрудничество и ваш визит для нас очень важен, мы рассчитываем на вашу поддержку», - сказал Борис Дуденко.

Напомним, ранее «Николаевводоканал» в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банка получило от Фонда «Е5Р» 5 миллионов 110 тысяч евро грантовой помощи на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры предприятия.