«Проект не одного и не двух лет», – главный архитектор Николаева сообщил, что на реконструкцию Флотского бульвара нужно порядка ₴300 миллионов

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сообщил, что на реконструкцию Флотского бульвара из бюджета города придется потратить порядка 300 миллионов гривен.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам во вторник, 5 мая, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, он отметил, что так как Флотский бульвар это памятник садово-паркового искусства, то кардинальных изменений по его планировке не будет.

— В проекте вносятся изменения по покрытиям, частично по пешеходным дорожкам, убирается то, что Андрей Цымбал действительно лишнее в сквере – часть торговых точек, приводятся в порядок туалеты. Объект сохраняется в таком же виде с незначительными изменениями. Концептуально они (проект реконструкции Флотского бульвара и Соборной площади, - ПН) уже объединены в планировочном плане и плане осей. Сочетание разных стилей практически во всех европейских городах присутствует, вплоть до того, что на одном участке может быть несколько типов покрытий, которые визуально разделают, но воспринимается это вполне органично, - отметил главный архитектор.

Так как, архитектурно-градостроительный совет ранее все-таки утвердил проект реконструкции Флотского бульвара, то «сейчас задача проектанта - согласовать задание на проектирование, учесть все замечания и подавать проект на экспертизу». Сложность этого объекта будет такая же как и у Соборной площади - СС3, поэтому экспертиза будет проходить в две стадии - эскизный проект и стадия проект.

При этом, Андрей Цымбал отметил, что по причине того, что данная реконструкция довольно дорогостоящая, то делаться она будет в несколько очередей.

— Цифры, которые озвучивала проектант по Флотскому бульвару они значительные. Это порядка 300 миллионов гривен, но это с учетом подпорной стенки, которая находится наверху и реконструкция Набережной. Это очень дорогостоящая работа. Скорей всего этот проект не одного и не двух лет. Флотский бульвар можно разбить на этапы строительства – поделить на одну-три очереди и при наличии средств выполнять работы, - подытожил чиновник.

Напомним, что ранее в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в который вошла реконструкция парка «Флотский бульвар» за 23,3 миллиона гривен.

Отметим, что капитальный ремонт уличных фонарей на Флотском бульваре обошелся почти в 10 миллионов гривен.

На градостроительном совете архитектор Лариса Перцула представила проект реконструкции Флотского бульвара со смотровой площадкой, лифтом и причалом. Однако членам градсовета он не понравился. По их мнению у проекта не было общей концепции.

Позже Лариса Перцула представила доработанный проект, изменения касались размещения памятника Михаилу Фалееву - он остается на том же месте, но его обыгрывают новой зеленой зоной. Предложено расширить площадь перед главным спуском, принято решение оставить один туалет на верхней набережной, а также предложен второй вариант его фасада - стеклянный. В новом проекте выровняли пешеходные дорожки, а также убрали выносную смотровую площадку. В итоге градостроительный совет все-таки согласовал его.