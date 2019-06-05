Промышленная комиссия горсовета согласилась, чтобы «Николаевскую ТЭЦ» бесплатно передали городу

В среду, 5 мая, комиссия по вопросам промышленности поддержала передачу государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С данным вопросом на комиссию пришел вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук. Он сообщил, что данный вопрос ранее уже поднимался и община города Николаева согласна принять в собственность Николаева данное предприятие. В частности он отметил, что если предприятие будет в собственности города, то «мы с вами сможем влиять и на менеджмент, и на своевременный ремонт и на качество теплоснабжения».

— На заседании фонда госимущества анализировалась экономическая ситуация по Николаевской ТЭЦ. Я хочу сказать, что она самая лучшая, которая предлагается к передаче в других городах. Показатель за первый квартал 2019 года - прибыль Николаевской ТЭЦ составила 13 миллионов 340 тысяч гривен. При том, что на 2018 год были убытки 38 миллионов гривен, предприятие вышло из убытков и показало прибыль. Я считаю, что это отличный показатель, вселяющий надежду, на то что предприятие надежное и может работать без дополнительных вливаний. Если мы хотим модернизировать и решить проблему улицы Московской, перерытой, решить проблему 6-ой Слободской и проспекта Богоявленского, это типичные проблемы, которые с года в год вытекают, которые кардинально нужно менять. Нам нужно брать на себя ответственность, в том числе финансовую, и выполнять эти работы, чтобы наши горожане избавились от этой проблемы, - отметил Омельчук.

На уточняющие вопросы депутатов, Александр Омельчук заверил, что передача будет бесплатной. На данный момент, основная задолженность состоит из долгов за газ – 137 миллионов гривен.

Депутата Сергей Шульгач отметил, что после того, как предприятие перейдет на баланс города необходимо разработать для него программу развития и погасить убытки.

Александр Омельчук согласился с депутатом и добавил ,что на завтрашней сессии будет приниматься это решение и потом начнется процесс передачи.

В итоге депутаты поддержали передачу «Николаевской ТЭЦ» на баланс города Николаева.

- Понимаем, что вопрос серьезный, - подытожил Владимир Евтушенко.

Отметим, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают. Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В частности, ранее Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

А в ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планировал обратится в Кабинет министров Украины с просьбой передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города.

15 января директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что в этом году теплосети по улице Московской реконструироваться не будут, так как у предприятия нет на это денег. При этом проект будет готов к весне 2019 года.

А 16 января на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».

Отметим, что ранее члены промышленной комиссии Николаевского городского совета не были уверенны в целесообразности принятия в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ».