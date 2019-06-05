Половина украинцев довольна действиями Зеленского, а работу Порошенко не одобряет более 80% населения, – опрос

Половина опрошенных социологами украинцев довольны деятельностью новоизбранного Президента Владимира Зеленского, 11% – противоположного мнения. А действия его предшественника Петра Порошенко 81% украинцев не одобряют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным исследования, 23% опрошенных «полностью удовлетворены», а 27% – «скорее удовлетворены». При этом 39% респондентов еще не смогли оценить работу Главы государства.

Деятельностью бывшего Президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, 81% – не удовлетворены.

Деятельностью премьер-министра Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны – 76%. Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.

Опрос проходил методом личного интервью 2000 респондентов от 18 лет и старше с 29 мая по 3 июня. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.