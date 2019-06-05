На Николаевщине управление Гоструда проверит состояние лифтов КП «Центрлифт»

На Николаевщине продолжаются внеплановые проверки контроля управления Гоструда предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере технического обслуживания лифтового хозяйства.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Отмечается, что внеплановые мероприятия обусловлены позорным техническим состоянием большинства лифтов, которые эксплуатируются.

«Состояние важных для комфортной жизни жителей многоэтажек объектов повышенной опасности уже давно вызывает беспокойство. Осуществляя плановые меры контроля балансодержателей лифтов, в том числе ОСМД, ЖЕКП и т.д., должностные лица управления Гоструда в Николаевской области довольно часто устанавливают факты нарушения Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», - говорится в сообщении.

По результатам проверок субъектов хозяйствования предупреждают о необходимости немедленного прекращения работ, эксплуатации лифтовых установок и обязывают выполнить предписания по соблюдению требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.

В плане проведения внеплановых проверок указано 11 предприятий. К примеру, 4 июня сообщение о проведении внеплановой проверки вручено руководителю ООО «Центрлифт». При проведении внепланового мероприятия выясняются только те вопросы, необходимость проверки которых стала основанием для осуществления этого мероприятия. Их перечень указан в направлении на проведение мероприятия государственного надзора (контроля). Проверка на предприятии продлится течение 10 рабочих дней.

Как известно такие мероприятия уже состоялись на КП «Николаевлифт». Руководство предприятия обязано до 27 июня 2019 года выполнить предписание должностных лиц управления Гоструда в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве управление Гоструда через суд запретило эксплуатацию 29 лифтов. При этом, директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что 7 июня в городе не перестанут работать 500 лифтов.

Отметим, что подобная ситуация возникала и ранее. Так, в 2016 году управление Гоструда в Николаевской области хотело запретить через суд эксплуатацию 808 лифтов в Николаеве по причине использования лифтового оборудования без разрешительных документов и ремонта, а также без плановых проверок.

В 2018 году тогдашний директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявлял, что 80% лифтов в жилых домах уже непригодны для использования.

Напомним, что в 2018 году за три недели в Николаеве из-за воров перестали работать 35 лифтов.