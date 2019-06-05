В Очаков из Одессы передислоцируют четыре корабля и катера ВМС

"Юрий Олефиренко" в Николаеве Кабинет министров Украины одобрил передислокацию корабля, буксира и двух катеров обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины из Одессы в Очаков Николаевской области.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 5 июня, передает «Цензор.НЕТ».

В частности, из порта Одесса в порт Очаков будут передислоцированы: средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», буксир «Корец», а также артиллерийские катера «АКА-02» и «Ровно».

Отмечается, что реализация решения позволит создать надлежащие условия размещения личного состава.

Буксир "Корец" Катер "АКА-02" Катер "Ровно"

Напомним, как 19 мая 2018 года в Николаеве развели Ингульский и Варваровский мосты для того, чтобы корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» зашел в акваторию.